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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беккер может переехать в Италию

25 Июля 2023 • 08:13 Комментировать

Как сообщает Bild, 28-летний суринамский и нидерландский нападающий Шералдо Беккер заинтересован в переходе в итальянские клубы. В данный момент футболист защищает цвета берлинского «Униона», за который он выступает с 2019 года.

По информации издания, в случае переезда в Италию «Унион» ожидает заработать около 17 миллионов евро, несмотря на то, что игроку сборной Суринама по контракту осталось отыграть лишь 12 месяцев. Такая оценка игрока, как сообщается, демонстрирует его важность для команды, которая впервые в своей истории прошла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в прошлом сезоне чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023 Шералдо Беккер
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