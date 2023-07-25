«Ювентус» ведёт переговоры с Линдстрёмом

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский «Ювентус» в данный момент ведёт переговоры с полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» и национальной сборной Дании Йеспером Линдстрёмом.

Сообщается, что Линдстрём может стать потенциальным вариантом на замену Федерике Кьезе, если он всё же решит покинуть клуб этим летом.

В прошлом сезоне спортсмен провёл 27 матчей в чемпионате Германии, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

До переезда во Франкфурт футболист защищал цвета датского «Брондбю» с 2019 по 2021 год. Более того, Линдстрём является воспитанником этого клуба.