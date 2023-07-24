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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун травмировался в первый день сборов

24 Июля 2023 • 21:17 Комментировать

Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун получил травму. Об этом леверкузенский клуб сообщил на своем официальном сайте.

По данным источника, футболист получил мышечную травму в первый день сборов, которые стартовали сегодня, 24 июля.

Напомним, 28-летний игрок перебрался в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. В минувшем сезоне Азмун появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех ассистов.

Контракт нападающего с «Байером» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что Азмун может покинуть немецкий клуб этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Байер
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