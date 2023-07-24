По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, после отказа Марку Силвы принять предложение возглавить команду саудовский клуб «Аль-Ахли» активно рассматривает альтернативные варианты для назначения нового главного тренера. В данный момент клуб рассматривает двух претендентов на эту должность.

Первым кандидатом, находящимся в списке «Аль-Ахли», является Люсьен Фавр. Второй кандидат, рассматриваемый клубом, – Маттиас Яйссле, нынешний тренер австрийского «РБ Зальцбурга». Романо отмечает, что Яйссле уже отклонил предложение от «Аль-Шабаба» ранее в этом летнем трансферном окне.