«Хоффенхайм» в своих соцсетях официально представил новичка команды – венгерского игрока обороны Аттилу Салаи. 25-летний футболист перешёл в немецкий клуб из стамбульского «Фенербахче», в котором провёл последние 2,5 года карьеры.

Transfermarkt оценивает сумму, заплаченную за венгра, в 12,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан на четыре ближайших сезона. Сам футболист оценивается порталом в 14 млн евро.

Отметим, что Салаи – универсальный защитник, он может сыграть как в центре обороны, так и слева на фланге. Ещё недавно игроком продолжительное время интересовался чемпион России последних лет – питерский «Зенит».