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Аттила Салаи – игрок «Хоффенхайма» официально

24 Июля 2023 • 17:42 Комментировать

«Хоффенхайм» в своих соцсетях официально представил новичка команды – венгерского игрока обороны Аттилу Салаи. 25-летний футболист перешёл в немецкий клуб из стамбульского «Фенербахче», в котором провёл последние 2,5 года карьеры.

Transfermarkt оценивает сумму, заплаченную за венгра, в 12,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан на четыре ближайших сезона. Сам футболист оценивается порталом в 14 млн евро.

Отметим, что Салаи – универсальный защитник, он может сыграть как в центре обороны, так и слева на фланге. Ещё недавно игроком продолжительное время интересовался чемпион России последних лет – питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
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