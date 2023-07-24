«Вы уничтожаете меня каждый день»: Мане отказался общаться с журналистами

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане не захотел общаться с представителями СМИ относительно своего будущего.

«Вы уничтожаете меня каждый день, а сейчас хотите общения? Прекращайте, парни», - передает слова сенегальского футболиста инсайдер Керри Хау в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Мане близок к уходу из «Баварии». Подписать африканского футболиста хочет «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Садио принял участие в 38 поединках за мюнхенский коллектив, забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.