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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вы уничтожаете меня каждый день»: Мане отказался общаться с журналистами

24 Июля 2023 • 08:40 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане не захотел общаться с представителями СМИ относительно своего будущего.

«Вы уничтожаете меня каждый день, а сейчас хотите общения? Прекращайте, парни», - передает слова сенегальского футболиста инсайдер Керри Хау в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Мане близок к уходу из «Баварии». Подписать африканского футболиста хочет «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Садио принял участие в 38 поединках за мюнхенский коллектив, забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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