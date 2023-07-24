Форвард «Штутгарта» Кулибали может перейти в «Эйпен»

Воспитанник академии французского «ПСЖ», ныне полузащитник немецкого «Штутгарта» Танги Кулибали может пополнить состав бельгийского «Эйпена». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации журналиста, 22-летний игрок в настоящее время не имеет в распоряжении нового контракта с клубом Бундеслиги и ведёт переговоры с бельгийцами.

Спортсмен провёл за «Штутгарт» 74 матча, в которых забил шесть мячей. Четыре из них пришлись на сезон 2022/23, в котором он выходил на поле 14 раз.

Француз дебютировал в Бундеслиге 26 сентября 2020 года в поединке против «Майнца», выйдя на поле на замену на 82-ой минуте вместо Даниэля Дидави.