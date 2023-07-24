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Форвард «Штутгарта» Кулибали может перейти в «Эйпен»

24 Июля 2023 • 07:33 Комментировать

Воспитанник академии французского «ПСЖ», ныне полузащитник немецкого «Штутгарта» Танги Кулибали может пополнить состав бельгийского «Эйпена». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации журналиста, 22-летний игрок в настоящее время не имеет в распоряжении нового контракта с клубом Бундеслиги и ведёт переговоры с бельгийцами.

Спортсмен провёл за «Штутгарт» 74 матча, в которых забил шесть мячей. Четыре из них пришлись на сезон 2022/23, в котором он выходил на поле 14 раз.

Француз дебютировал в Бундеслиге 26 сентября 2020 года в поединке против «Майнца», выйдя на поле на замену на 82-ой минуте вместо Даниэля Дидави.

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Евро-Футбол.Ру,
Эйпен трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Танги Кулибали
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