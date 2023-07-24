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Салаи пройдёт медосмотр перед переходом в «Хоффенхайм»

24 Июля 2023 • 06:24 Комментировать

Защитник турецкого «Фенербахче» и национальной сборной Венгрии Аттила Салаи сегодня, 24 июля, пройдёт медицинский осмотр в одной из клиник Зинсхайма перед тем, как пополнить состав немецкого «Хоффенхайма». Об этом сообщает Kicker.

По информации издания, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

За национальную сборную своей страны воспитанник клуба «Вашаш» дебютировал 15 ноября 2019 года в товарищеском матче против сборной Уругвая (1:2). Цвета турецкого коллектива 25-летний спортсмен защищает с начала 2021 года, когда он подписал контракт на 4,5 года. 25 января в матче против «Кайсериспора» футболист дебютировал в турецкой Суперлиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Хоффенхайм Аттила Салаи трансферы футбола - лето 2023
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