«РБ Лейпциг» встретится с «Лас-Пальмасом» в товарищеском матче

Немецкий «РБ Лейпциг» в субботу, пятого августа, на своём домашнем стадионе «Ред Булл Арена» проведёт товарищеский поединок с испанским «Лас-Пальмасом». Об этом сообщается на официальном сайте «жёлто-синего» клуба.

В прошедшем сезоне коллектив из Германии выиграл бронзовые медали национального чемпионата и заслужил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.

Испанская команда же в свою очередь заняла второе место во втором по значимости дивизионе страны и впервые за пять лет пробилась в высшую лигу.

12 августа коллектив из Лейпцига сыграет с мюнхенской «Баварией» за Суперкубок Германии.