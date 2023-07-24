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«РБ Лейпциг» встретится с «Лас-Пальмасом» в товарищеском матче

24 Июля 2023 • 04:23 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

Немецкий «РБ Лейпциг» в субботу, пятого августа, на своём домашнем стадионе «Ред Булл Арена» проведёт товарищеский поединок с испанским «Лас-Пальмасом». Об этом сообщается на официальном сайте «жёлто-синего» клуба.

В прошедшем сезоне коллектив из Германии выиграл бронзовые медали национального чемпионата и заслужил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.

Испанская команда же в свою очередь заняла второе место во втором по значимости дивизионе страны и впервые за пять лет пробилась в высшую лигу.

12 августа коллектив из Лейпцига сыграет с мюнхенской «Баварией» за Суперкубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Товарищеский Матч Лас-Пальмас РБ Лейпциг
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
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