Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может сменить клубную прописку.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундская «Боруссия» в ближайшее время может приобрести 29-летнего хавбека сборной Австрии.

Как сообщает источник, клубы находятся на финишной прямой в переговорах по Забитцеру, но сделка еще не закрыта.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» заплатит за футболиста 15 миллионов евро.

Забитцер выступает за «Баварию» с 2021 года. За это время он появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.