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«Байер» приобрёл форварда бельгийского «Униона» официально

22 Июля 2023 • 19:49 Комментировать

Нападающий Виктор Бонифас перебрался из бельгийского «Униона» в «Байер». Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

Трудовое соглашение 22-летнего нигерийца с «Байером» рассчитано до лета 2028 года. Бонифас выбрал себе 22-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что клуб из Леверкузена заплатит за форварда 20 миллионов евро плюс 7,5 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Бонифас сыграл в 55 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 22 гола и записал в свой актив 12 результативных передач.

Новый розыгрыш чемпионата Германии стартует 18 августа, а уже 19 августа «Байер» встретится с «РБ Лейпцигом».

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