«Севилья» отклонила предложение «Баварии» по трансферу Буну, «ПСЖ» тоже в гонке

Испанская «Севилья» отказалась продавать своего голкипера Яссина Буну в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Люки Бендони, андалузский клуб отклонил предложение немцев, которое составило 8 миллионов евро + ещё 4 миллиона в виде бонусов.

Источник сообщает, что в гонке также участвует французский «ПСЖ», который готов выложить за марокканца 12 миллионов евро сразу. Есть ощущение, что «Бавария» не захочет участвовать в гонке с «ПСЖ».

Напомним, «Бавария» ищет замену Янну Зоммеру, который поскорее хочет перейти в миланский «Интер». Мюнхенскому клубу нужен новый игрок для роли сменщика Мануэля Нойера.