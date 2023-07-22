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«Севилья» отклонила предложение «Баварии» по трансферу Буну, «ПСЖ» тоже в гонке

22 Июля 2023 • 14:47 Комментировать

Испанская «Севилья» отказалась продавать своего голкипера Яссина Буну в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Люки Бендони, андалузский клуб отклонил предложение немцев, которое составило 8 миллионов евро + ещё 4 миллиона в виде бонусов.

Источник сообщает, что в гонке также участвует французский «ПСЖ», который готов выложить за марокканца 12 миллионов евро сразу. Есть ощущение, что «Бавария» не захочет участвовать в гонке с «ПСЖ».

Напомним, «Бавария» ищет замену Янну Зоммеру, который поскорее хочет перейти в миланский «Интер». Мюнхенскому клубу нужен новый игрок для роли сменщика Мануэля Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья ПСЖ Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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