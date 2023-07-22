Полузащитник Эмре Джан продлил контракт с дортмундской «Боруссией», о чём клуб сообщает на страницах своего официального сайта. Новое трудовое соглашение связывает 29-летнего футболиста со «шмелями» до конца июня 2026 года.

Эмре Джан перебрался в «Боруссию» в конце января 2020 года. С тех пор немецкий футболист провёл за команду из Дортмунда 121 официальный матч. В них Джан записал на свой счёт 12 голов и восемь результативных передач на партнёров.

В первом туре следующего чемпионата Германии «Боруссия» будет принимать «Кёльн». Матч пройдёт в субботу, 19 августа.