Раскрыта возможная зарплата Мане в клубе Роналду

Вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Наср».

Как стало известно журналисту CBS Джеймсу Бенге, руководство саудовского клуба готово предложить сенегальцу контракт с заработной платой в размере 40 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусные выплаты.

Мюнхенский гранд готов продать Мане, а вырученные деньги потратить на подписание нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Контракт Садио с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.