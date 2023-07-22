Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыта возможная зарплата Мане в клубе Роналду

22 Июля 2023 • 13:53 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Наср».

Как стало известно журналисту CBS Джеймсу Бенге, руководство саудовского клуба готово предложить сенегальцу контракт с заработной платой в размере 40 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусные выплаты.

Мюнхенский гранд готов продать Мане, а вырученные деньги потратить на подписание нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Контракт Садио с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Хёйлунну
14:47 · Германия. Бундеслига
«Севилья» отклонила предложение «Баварии» по трансферу Буну, «ПСЖ» тоже в гонке
14:38 · Германия. Бундеслига
​Джан продлил контракт с «Боруссией» официально
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Тренеру «Тоттенхэма» показали футболку «Баварии» с фамилией Кейна
14:08 · Англия. Премьер-лига
Топ-игрок «Баварии» может уйти в «Манчестер Юнайтед» 1
13:53 · Германия. Бундеслига
Раскрыта возможная зарплата Мане в клубе Роналду
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Уокере: «Я желаю своим игрокам всего наилучшего»
11:14 · Германия. Бундеслига
«Байер» готов выложить 27,5 миллионов евро за нападающего бельгийского клуба
10:48 · Германия. Бундеслига
«Байер» может купить нападающего за 27 миллионов евро
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может купить полузащитника «Ливерпуля»
21 Июля
23:30 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сделает третье предложение по трансферу Кейна
21:56 · Англия. Премьер-лига
​Кейн донёс до «Тоттенхэма» позицию по своему будущему
16:52 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ: «В «Наполи» мы защищались всей командой и выиграли первый титул за 33 года»
16:30 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ объяснил, почему его называют «монстром»
16:20 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ: «Я очень счастлив оказаться в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем