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«Байер» готов выложить 27,5 миллионов евро за нападающего бельгийского клуба

22 Июля 2023 • 11:14 Комментировать

Леверкузенский «Байер» готов раскошелиться на 27,5 миллионов евро, чтобы приобрести у бельгийского «Унион» Сент-Жиллуаз нападающего Виктора Бонифасе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 22-летний нигериец является приоритетной целью для «фармацевтов».

Ради трансфера форварда «Байер» готов выложить 20 миллионов евро сразу и 7,5 в виде дальнейших бонусов. Немецкий клуб также готов отдать «Униону» 15% от будущей перепродажи Бонифасе.

Виктор в минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии отметился 9 голами и 9 результативными передачами в 37 поединках. Он стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2022/23, забив 6 мячей. Один из этих голов нигериец забил как раз в ворота «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Сент-Жиллуаз трансферы футбола - лето 2023 Байер Виктор Бонифасе
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