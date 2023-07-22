«Байер» готов выложить 27,5 миллионов евро за нападающего бельгийского клуба

Леверкузенский «Байер» готов раскошелиться на 27,5 миллионов евро, чтобы приобрести у бельгийского «Унион» Сент-Жиллуаз нападающего Виктора Бонифасе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 22-летний нигериец является приоритетной целью для «фармацевтов».

Ради трансфера форварда «Байер» готов выложить 20 миллионов евро сразу и 7,5 в виде дальнейших бонусов. Немецкий клуб также готов отдать «Униону» 15% от будущей перепродажи Бонифасе.

Виктор в минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии отметился 9 голами и 9 результативными передачами в 37 поединках. Он стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона-2022/23, забив 6 мячей. Один из этих голов нигериец забил как раз в ворота «Байера».