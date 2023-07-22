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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» может купить нападающего за 27 миллионов евро

22 Июля 2023 • 10:48 Комментировать

Нападающий бельгийского «Юниона» Виктор Бонифас имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, в подписании 22-летнего нигерийского игрока заинтересован леверкузенский «Байер».

Немецкий клуб готов предложить за Бонифаса 20 миллионов евро плюс 7,5 миллиона в качестве бонусных выплат. Для леверкузенского коллектива это приоритетный трансфер на это лето.

В прошедшем сезоне африканский нападающий принял участие в 55 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 забитых мяча и 12 результативных передач. Его трансферный ценник составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
трансферы футбола - лето 2023 Байер Виктор Бонифас
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