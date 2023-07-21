Ким Мин Джэ: «В «Наполи» мы защищались всей командой и выиграли первый титул за 33 года»

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ вспомнил о прошлом сезоне в «Наполи», в котором помог неаполитанскому клубу выиграть первый чемпионский титул Серии А с 1990 года.

«В «Наполи» мы защищались всей командой и выиграли первый титул за 33 года. Тем не менее, теперь я являюсь футболистом «Баварии». Надеюсь, смог показать то, чего ждёт от меня тренер», – заявил Ким Мин Джэ на пресс-конференции.

Корейский защитник ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед», но гонку за футболистом в конечном итоге выиграла мюнхенская «Бавария», заплатив «Наполи» отступные в размере 45 миллионов евро.