Ким Мин Джэ объяснил, почему его называют «монстром»

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ объяснил, почему в своё время получил прозвище «монстр». Кореец перебрался в Мюнхен из «Наполи» за 45 миллионов евро отступных.

«Кличка «монстр»? Я воспринимаю это очень позитивно, ведь такая кличка даёт характеристику моей игре. Я хочу подтвердить это здесь в Германии. Кличка впервые появилась в Южной Корее. У меня было несколько прозвищ, но это закрепилось больше всего», – сказал Ким Мин Джэ на пресс-конференции.

Ким Мин Джэ в прошлом сезоне зарекомендовал себя как одного из лучших центральных защитников Серии А, выиграв чемпионский титул с «Наполи». В Италии кореец провёл всего одну кампанию.