Ким Мин Джэ: «Я очень счастлив оказаться в «Баварии»

Новичок мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ высказался насчёт трансфера в команду Томаса Тухеля. Напомним, немецкая команда заплатила за корейца около 45 миллионов евро отступных итальянскому «Наполи», в составе которого центральный защитник в своём единственном сезоне выиграл Серию А.

«Я очень счастлив оказаться в «Баварии». Я всегда стараюсь учиться лучшему у своих товарищей по команде, а здесь собраны потрясающие игроки. Футболисты, тренерский штаб и руководство очень тепло меня приняли. Я чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду нового вызова», – сказал Ким Мин Джэ на первой пресс-конференции в качестве игрока «Баварии».