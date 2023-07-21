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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане станет одноклубником Роналду

21 Июля 2023 • 16:16 Комментировать (1)

Вингер Садио Мане переходит из «Баварии» в «Аль-Наср». Об этом в социальных сетях информирует журналист Ибрагим Хадра, который ссылается на близкие к сенегальскому футболисту источники.

«Источники, близкие к Садио Мане, лично подтвердили мне, что в следующем сезоне он будет играть вместе с Криштиану Роналду в «Аль-Насре», - написал Хадра.

Напомним, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель ранее прямо заявил, что в Мюнхене Садио Мане не оправдал ожиданий. Сенегалец провёл в команде один сезон после перехода из «Ливерпуля».

Садио Мане 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.

«Бавария» избавляется от топ-игрока

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Июля 2023 в 16:21
ай отличненька.. лига 🐫🐪🐫 сурьезна усиливаца.. усе - пакупаю билецы у первам ряду.. хе-хе.. )))
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