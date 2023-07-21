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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» поставил «Баварии» ультиматум по трансферу Зоммера

21 Июля 2023 • 15:24 Комментировать

Миланский «Интер» хочет поскорее купить нового голкипера. Главной целью на роль первого номера ранее считался Янн Зоммер из мюнхенской «Баварии», но сделка сейчас под угрозой срыва.

По информации от La Gazzetta dello Sport, если «Интер» не договорится с «Баварией» о трансфере Зоммера к воскресенью, миланский клуб переключится на другие варианты. У Янна есть договорённость с «Интером» по условиям контракта. Швейцарец просит «Баварию» поскорее его отпустить.

Напомним, «Интер» недавно продал своего основного голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Другой вратарь Самир Ханданович ушёл свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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