​«Бавария» избавляется от топ-игрока

Всё идёт к тому, что вингер Садио Мане продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний сенегалец хотел остаться в «Баварии», но мюнхенский клуб решил избавиться от футболиста и пытается найти решение.

Над трансфером Мане работает «Аль-Наср», причём футболист всерьёз рассматривает этот вариант. В ближайшее время сенегалец проведёт переговоры с саудовским клубом об условиях личного контракта.

Напомним, что в средине июля рулевой «Баварии» Томас Тухель прямо сказал, что Садио Мане не оправдал ожиданий после трансфера из «Ливерпуля».

Портал transfermarkt оценивает Садио Мане в 25 миллионов евро.