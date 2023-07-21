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​«Бавария» избавляется от топ-игрока

21 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Всё идёт к тому, что вингер Садио Мане продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний сенегалец хотел остаться в «Баварии», но мюнхенский клуб решил избавиться от футболиста и пытается найти решение.

Над трансфером Мане работает «Аль-Наср», причём футболист всерьёз рассматривает этот вариант. В ближайшее время сенегалец проведёт переговоры с саудовским клубом об условиях личного контракта.

Напомним, что в средине июля рулевой «Баварии» Томас Тухель прямо сказал, что Садио Мане не оправдал ожиданий после трансфера из «Ливерпуля».  

Портал transfermarkt оценивает Садио Мане в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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