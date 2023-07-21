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«Ренн» отклонил предложение «Вольфсбурга» по Майеру

21 Июля 2023 • 10:31 Комментировать
Ренн
...
Мец
12.08 21:00

«Ренн» отклонил предложение «Вольфсбурга» по хорватскому полузащитнику Ловро Майеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб предложил за 25-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако получил отказ.

В минувшем сезоне Майер провёл за «Ренн» 42 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 20 миллионов евро.

Майер защищает цвета «Ренна» с лета 2021 года, ранее он выступал за загребское «Динамо». В составе национальной сборной полузащитник провёл 21 матч и забил четыре мяча.

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Вольфсбург Ренн Ловро Майер трансферы футбола - лето 2023
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