«Ренн» отклонил предложение «Вольфсбурга» по Майеру

«Ренн» отклонил предложение «Вольфсбурга» по хорватскому полузащитнику Ловро Майеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб предложил за 25-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако получил отказ.

В минувшем сезоне Майер провёл за «Ренн» 42 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 20 миллионов евро.

Майер защищает цвета «Ренна» с лета 2021 года, ранее он выступал за загребское «Динамо». В составе национальной сборной полузащитник провёл 21 матч и забил четыре мяча.