Салаи перейдёт в «Хоффенхайм», а не в «Зенит»

Защитник турецкого «Фенербахче» Аттила Салаи перейдёт в немецкий «Хоффенхайм». Об этом сообщает Sky Germany.

По информации издания, окончательные детали договора ещё предстоит согласовать. Вероятнее всего, стоимость трансфера составит около 15 миллионов евро. В клубе хотят, чтобы Салаи стал лидером оборонительной линии. 25-летний футболист, в свою очередь, также заинтересован в переходе в Бундеслигу.

Берлинский «Унион» также рассматривал спортсмена, но по сведениям Kicker игрок всё же не подходит клубу, который ищет другие варианты на позицию центрального защитника.

Ранее интерес к Салаи проявлял петербургский «Зенит».