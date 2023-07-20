​Трансфер Мамардашвили в «Баварию» сорвался, Зоммер пока не уходит

Переход голкипера Георгия Мамардашвили из «Валенсии» в «Баварию» сорвался. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, переговоры по трансферу 22-летнего грузина были, но они не были настолько продвинутыми, как утверждали некоторые источники.

«Мамардашвили точно не перейдёт в «Баварию». Это решено», - пишет Плеттенберг.

Также журналист отмечает, что «Бавария» на текущий момент не даёт Янну Зоммеру зелёный свет на переход в миланский «Интер». Очевидно, что мюнхенцы не хотят позволять швейцарцу уйти, пока не подпишут другого вратаря.