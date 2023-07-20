Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Клуб Роналду провёл встречу по трансферу топ-вингера «Баварии»

20 Июля 2023 • 16:26 Комментировать

В летнее трансферное окно вингер Садио Мане может покинуть «Баварию» и отправиться в Саудовскую Аравию. Серьёзный интерес к 31-летнему сенегальцу проявляет «Аль-Наср».

Как стало известно The Athletic, представитель агентства Roof, работающего с Мане, в Португалии провёл встречу со спортивным директором «Аль-Насра». Стороны обсудили возможный трансфер футболиста.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель прямо сказал, что Садио Мане не оправдал ожиданий.

В «Аль-Насре» Мане может стать одноклубником Криштиану Роналду. Портал transfermarkt оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Диаби на грани трансфера в клуб АПЛ
16:26 · Германия. Бундеслига
​Клуб Роналду провёл встречу по трансферу топ-вингера «Баварии»
15:53 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» нацелилась на игрока «Баварии»
15:18 · Германия. Бундеслига
Шульц покинул дортмундскую «Боруссию» официально
08:54 · Германия. Бундеслига
Эмре Джан и «Боруссия» близки к соглашению о продлении контракта
08:48 · Германия. Бундеслига
Клуб Роналду сделал выгодное предложение французскому форварду
07:42 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» готовит новое предложение по Люкебе
01:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова заплатить 50 млн евро за Диаби
00:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол может завершить переход в «Манчестер Сити» на этой неделе
19 Июля
23:16 · Англия. Премьер-лига
Уокер сообщил Гвардиоле о решении перейти в «Баварию»
21:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» ещё не договорились о переходе Гвардиола
21:27 · Германия. Бундеслига
Буну готов стать дублёром Нойера в «Баварии» слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Ювентус» сохраняют интерес к Уокеру, «Манчестер Сити» намерен удержать игрока
20:43 · Германия. Бундеслига
Клуб Бундеслиги предложил «Баварии» 1 млн евро за аренду Нюбеля
20:33 · Англия. Премьер-лига
Источник: Гвардиол прошёл медосмотр для трансфера в «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем