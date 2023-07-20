​Клуб Роналду провёл встречу по трансферу топ-вингера «Баварии»

В летнее трансферное окно вингер Садио Мане может покинуть «Баварию» и отправиться в Саудовскую Аравию. Серьёзный интерес к 31-летнему сенегальцу проявляет «Аль-Наср».

Как стало известно The Athletic, представитель агентства Roof, работающего с Мане, в Португалии провёл встречу со спортивным директором «Аль-Насра». Стороны обсудили возможный трансфер футболиста.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель прямо сказал, что Садио Мане не оправдал ожиданий.

В «Аль-Насре» Мане может стать одноклубником Криштиану Роналду. Портал transfermarkt оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.