Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила об уходе из команды 30-летнего левого защитника Нико Шульца. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что Шульц перешёл в «Боруссию» четыре года назад из «Хоффенхайма». С тех пор игрок провёл за команду 40 матчей Бундеслиги, десять – Лиги чемпионов УЕФА и шесть – в рамках Кубка Германии.

«В последние годы дела у дортмундской «Боруссии» и Нико Шульца развивались не так, как всем хотелось бы. Тем не менее, мы желаем Нико всего наилучшего в его спортивном и личном будущем», - заявил спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.