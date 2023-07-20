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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шульц покинул дортмундскую «Боруссию» официально

20 Июля 2023 • 15:18 Комментировать
Боруссия Д
...
Кёльн
19.08 19:30

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила об уходе из команды 30-летнего левого защитника Нико Шульца. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что Шульц перешёл в «Боруссию» четыре года назад из «Хоффенхайма». С тех пор игрок провёл за команду 40 матчей Бундеслиги, десять – Лиги чемпионов УЕФА и шесть – в рамках Кубка Германии.

«В последние годы дела у дортмундской «Боруссии» и Нико Шульца развивались не так, как всем хотелось бы. Тем не менее, мы желаем Нико всего наилучшего в его спортивном и личном будущем», - заявил спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нико Шульц
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БОРУССИЯ Д КЁЛЬН
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