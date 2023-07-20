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Эмре Джан и «Боруссия» близки к соглашению о продлении контракта

20 Июля 2023 • 08:54 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» и полузащитник Эмре Джан близки к тому, чтобы договориться о продлении контракта. Об этом сообщает Bild.

Спортивный директор дортмундской команды Себастьян Кель вёл переговоры с Джаном о продлении контракта в течение нескольких недель, и теперь, похоже, они достигли соглашения.

Дальнейшие детали ещё предстоит уточнить, но «Боруссия» с оптимизмом смотрит на происходящее. Срок действия контракта неизвестен, но Джан может продлить его до 2026 года.

Напомним, ранее казалось маловероятным, что спортсмен останется в Дортмунде по истечении срока контракта, но его игра во второй половине сезона показала, что он по-прежнему остаётся важным игроком для команды как на поле, так и за его пределами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан контракт трансферы футбола - лето 2023
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