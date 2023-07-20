Клуб Роналду сделал выгодное предложение французскому форварду

Руководство саудовского «Аль-Насра» предпринимает попытки заполучить вингера леверкузенского «Байера» Муссу Диаби.
Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб предложил французскому футболисту выгодный денежный контракт. Таким образом «Аль-Наср» пытается убедить Диаби продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Мусса может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляет «Астон Вилла».
В сезоне-2022/2023 Диаби провел 48 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
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