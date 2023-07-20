«Лейпциг» готовит новое предложение по Люкебе

Согласно сообщениям Foot Mercato, «РБ Лейпциг» собирается возобновить переговоры с «Лионом» и готовит новое предложение по Кастелло Люкебе. Клуб из Лейпцига ожидает официальной продажи Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити», прежде чем продолжить переговоры по игроку молодёжной сборной Франции.

Ранее немецкий клуб уже делал первое предложение по выпускнику академии «Лиона» на сумму 26 миллионов евро. Это предложение было немедленно отклонено французской стороной, поскольку они надеются сохранить Люкебу в клубе как минимум на ещё один сезон.

Есть сведения о том, что «Лион» установил ценник в 35 миллионов евро за своего 20-летнего защитника.