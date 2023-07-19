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Тузар стал футболистом берлинского «Униона» официально

19 Июля 2023 • 18:29 Комментировать

Французский полузащитник «Герты» Люка Тузар сменил прописку на другой клуб из Берлина.

Официальные сайты «Герты» и «Униона» подтвердили сделку по 26-летнему хавбеку. «Путь и успех «Униона» в последние годы были замечательными, и я с нетерпением жду нового вызова. Я планирую быстро освоиться в клубе и внести свой вклад в успех «Униона», — приводит слова француза пресс-служба новичка Лиги чемпионов.

Напомним, что Тузар выступал за «Герту» с 2020 года. Ранее полузащитник представлял «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Унион Берлин Люка Тузар трансферы футбола - лето 2023
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