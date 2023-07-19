«ПСЖ» реализовал опцию обратного выкупа полузащитника Хави Симонса у ПСВ. После этого 20-летний футболист на правах аренды перебрался в «РБ Лейпциг», о чём уже объявлено официально. За «быков» Симонс будет выступать в течение сезона 2023/2024. В немецком клубе нидерландец взял себе номер 20.

Отметим, что в своё время Хави Симонс провёл 11 матчей за первую команду «ПСЖ». В них полузащитник записал на свой счёт один голевой пас. В декабре прошлого года Симонс дебютировал за сборную Нидерландов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хави Симонса в 40 миллионов евро.