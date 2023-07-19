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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель нашёл ложку дёгтя после победы 27:0

19 Июля 2023 • 12:58 Комментировать

Во вторник «Бавария» проводила первый товарищеский матч в рамках летней предсезонки. Команда Томаса Тухеля обыграла «Роттах Эгерн» с результатом 27:0.

После игры главный тренер мюнхенской команды указал на ложку дёгтя в виде двух травмированных футболистов.

«Хороший тренировочный день. Но, к сожалению, два футболиста травмированы. Это серьёзная ложка дёгтя», - сказал Тухель.

Эрик Чупо-Мотинг пожаловался на дискомфорт в колене, а Матис Тель получил травму плеча. Насколько серьёзны повреждения, пока что неизвестно.

Первый официальный матч нового сезона «Бавария» проведёт 12 августа – против «РБ Лейпцига» в Суперкубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Эрик Чупо-Мотинг Матис Тель
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