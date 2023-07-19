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«Наполи» не получит Тузара – полузащитник сменил клуб внутри одного города

19 Июля 2023 • 07:06 Комментировать

Как сообщают Kicker и Sky Germany, французский полузащитник Люка Тузар вот-вот перейдёт из берлинской «Герты» в берлинский «Унион».

По информации источников, трансфер пока что не оформлен окончательно, и некоторые детали ещё нуждаются в уточнении, но уже практически можно утверждать, что Тузар перейдёт в «Унион» примерно за 6-7 миллионов евро.

26-летний игрок добавит глубину полузащите «железных», столь необходимую при подготовке к выступлению в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее к спортсмену проявлял интерес итальянский «Наполи» и лично главный тренер неаполитанцев Руди Гарсия.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Наполи Руди Гарсия Унион Берлин Люка Тузар трансферы футбола - лето 2023
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