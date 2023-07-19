«Наполи» не получит Тузара – полузащитник сменил клуб внутри одного города

Как сообщают Kicker и Sky Germany, французский полузащитник Люка Тузар вот-вот перейдёт из берлинской «Герты» в берлинский «Унион».

По информации источников, трансфер пока что не оформлен окончательно, и некоторые детали ещё нуждаются в уточнении, но уже практически можно утверждать, что Тузар перейдёт в «Унион» примерно за 6-7 миллионов евро.

26-летний игрок добавит глубину полузащите «железных», столь необходимую при подготовке к выступлению в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее к спортсмену проявлял интерес итальянский «Наполи» и лично главный тренер неаполитанцев Руди Гарсия.