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Соса: «В трансферный период самые интересные недели — это всегда конец июля и начало августа»

19 Июля 2023 • 06:50 Комментировать

Защитник «Штутгарта» Борна Соса прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я сказал своему агенту, что не хочу говорить об этих вещах [трансферах], когда я в отпуске. Поэтому у меня мало информации. В трансферный период самые интересные недели — это всегда конец июля и начало августа.

Для меня самое главное, чтобы клуб тоже остался доволен, если я уйду. Но если я останусь, то тоже буду счастлив», - сказал 25-летний футболист в интервью Sky Germany.

Хорватский спортсмен защищает цвета немецкого клуба с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Борна Соса трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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