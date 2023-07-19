Соса: «В трансферный период самые интересные недели — это всегда конец июля и начало августа»

Защитник «Штутгарта» Борна Соса прокомментировал своё будущее в клубе.

«Я сказал своему агенту, что не хочу говорить об этих вещах [трансферах], когда я в отпуске. Поэтому у меня мало информации. В трансферный период самые интересные недели — это всегда конец июля и начало августа.

Для меня самое главное, чтобы клуб тоже остался доволен, если я уйду. Но если я останусь, то тоже буду счастлив», - сказал 25-летний футболист в интервью Sky Germany.

Хорватский спортсмен защищает цвета немецкого клуба с 2018 года.