​«Бавария» выиграла товарищеский матч со счётом 27:0

Во вторник «Бавария» проводила первый товарищеский матч в рамках подготовки к следующему сезону. Команда Томаса Тухеля обыграла «Роттах Эгерн» со счётом 27:0. В первом тайме «Бавария» забила скромному сопернику 18 голов, а во втором – ещё девять.

По пять голов за «Баварию» забили Мусиала, Тель и Забитцер. Хет-триком отметился Гнабри. Ещё по голу забили Дэвис, Лаймер, Мазрауи, Упамекано, Сане, Геррейру, Гравенберх, Коман и Мане.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Бавария» проведёт 12 августа. В этот день команда Томаса Тухеля сыграет против «РБ Лейпцига» в Суперкубке Германии.