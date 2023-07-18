​Зоммер пропускает матч «Баварии»

Во вторник «Бавария» проводит первый летний товарищеский матч. Команде Томаса Тухеля противостоит «Роттах-Эгерн». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает в социальных сетях то, что за мюнхенцев не сыграет голкипер Янн Зоммер. Вероятно, это связано с возможным уходом швейцарца – подписать Зоммера как можно скорее рассчитывает «Интер». Миланцам нужен вратарь, учитывая скорый переход Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Янн Зоммер перебрался в «Баварию» зимой. Он провёл 25 матчей, в которых пропустил 31 гол.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 34-летнего Янна Зоммера в 5 миллионов евро.