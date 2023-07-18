Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» официально

18 Июля 2023 • 18:41 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о переходе защитника Ким Мин Джэ из «Наполи».

Официальный сайт мюнхенцев сообщает, что игрок подписал пятилетний контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.

26-летний Ким в прошлом сезоне помог «Наполи» завоевать первый чемпионский титул в итальянской лиге за последние 33 года. Сразу после своего перехода в летом 2022 года из «Фенербахче», он уверенно утвердился в основном составе неаполитанского клуба, сыграв 45 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
18:41 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» официально
18:32 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс уже в Лейпциге слухи
16:50 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила имя нового спортивного директора официально
16:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» согласовал переход Симонса на правах аренды
15:11 · Германия. Бундеслига
​Диаби выбрал «Аль-Наср», а не клуб АПЛ
14:41 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» сделала второе предложение по Диаби, «Аль-Наср» тоже в гонке
14:35 · Германия. Бундеслига
​Тухель хочет привести в «Баварию» топ-игрока «Реала»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Олич: Я порекомендую Тикнизяна клубу Бундеслиги
13:47 · Германия. Бундеслига
Иско раскрыл причину срыва трансфера в Бундеслигу
13:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала условие продажи Киммиха
12:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбрала нового спортивного директора
11:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» купил защитника «ПСЖ» официально
09:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» покупает грузинского футболиста
09:21 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» сделал предложение по игроку «Баварии»
08:23 · Германия. Бундеслига
Переход Хальстенберга в «Ганновер 96» приостановлен, но Битшиабу может помочь
Все новости
Рекомендуем