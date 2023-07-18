Мюнхенская «Бавария» официально объявила о переходе защитника Ким Мин Джэ из «Наполи».

Официальный сайт мюнхенцев сообщает, что игрок подписал пятилетний контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.

26-летний Ким в прошлом сезоне помог «Наполи» завоевать первый чемпионский титул в итальянской лиге за последние 33 года. Сразу после своего перехода в летом 2022 года из «Фенербахче», он уверенно утвердился в основном составе неаполитанского клуба, сыграв 45 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.