Полузащитник Хави Симонс продолжит карьеру в «РБ Лейпциге».

Как сообщает издание L’Equipe, нидерландский полузащитник ПСВ Хави Симонс подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ».

Однако, перед тем как присоединиться к «ПСЖ» непосредственно, Хави Симонс проведет год в аренде в «РБ Лейпциге». Сообщается, что полузащитник уже отправился в Лейпциг для прохождения медосмотра перед заключением договора с немецким клубом.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в составе ПСВ 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач на своих партнеров.