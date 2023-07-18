Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о том, что с 1 сентября должность спортивного директора клуба займёт Кристоф Фройнд. В настоящий момент этот специалист занимает аналогичный пост в австрийском «Ред Булл Зальцбурге».

Фройнд в своём комментарии отметил, что он с нетерпением ждёт возможности принять новый вызов в карьере. По словам функционера, он будет делать всё, чтобы клуб оставался успешным на внутренней и международной арене

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 должность спортивного директора «Баварии» покинул Хасан Салихамиджич.