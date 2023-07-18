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​Диаби выбрал «Аль-Наср», а не клуб АПЛ

18 Июля 2023 • 15:11 Комментировать

Атакующий полузащитник Мусса Диаби стал ближе к тому, чтобы оказаться в одной команде с Криштиану Роналду. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 24-летний Диаби принял предложение «Аль-Насра» по контракту. В ближайшие часы саудовский клуб направит новое предложение по трансферу игрока «Байеру».

Ранее слухи активно связывали Диаби с «Астон Виллой». Теперь, судя по всему, клубу Английской премьер-лиги придётся переключиться на кандидатуру Жереми Доку.

Мусса Диаби оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 50 миллионов евро.

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Аль-Наср Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
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