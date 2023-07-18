​Диаби выбрал «Аль-Наср», а не клуб АПЛ

Атакующий полузащитник Мусса Диаби стал ближе к тому, чтобы оказаться в одной команде с Криштиану Роналду. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, 24-летний Диаби принял предложение «Аль-Насра» по контракту. В ближайшие часы саудовский клуб направит новое предложение по трансферу игрока «Байеру».

Ранее слухи активно связывали Диаби с «Астон Виллой». Теперь, судя по всему, клубу Английской премьер-лиги придётся переключиться на кандидатуру Жереми Доку.

Мусса Диаби оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 50 миллионов евро.