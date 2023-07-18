​Тухель хочет привести в «Баварию» топ-игрока «Реала»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел бы усилить позицию опорного полузащитника. Как сообщает Sport1, шорт-лист немецкого тренера возглавляет Орельен Тчуамени из «Реала».

По данным источника, мюнхенцы уже контактировали с представителями 23-летнего француза. Сам Тчуамени будет готов перейти в «Баварию», если поймёт, что ему не будет гарантировано место в стартовом составе «Реала».

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Орельена Тчуамени в 85 миллионов евро. За «Реал» француз провёл 50 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами на партнёров.