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Иско раскрыл причину срыва трансфера в Бундеслигу

18 Июля 2023 • 13:47 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Иско, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, рассказал о причине срыва перехода в берлинский «Унион».

«Я получил контракт от клуба и вылетел в Германию. Затем успешно прошел медицинский осмотр. Однако потом я узнал, что «Унион» изменил условия сделки. Это было неуважительно по отношению ко мне. Я отказался от нового предложения и улетел домой. Это несерьезный подход с их стороны», - передает слова полузащитника газета Marca.

За «Реал» Иско выступал с 2013 по 2022 год. Последним клубом 31-летнего хавбека была «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Иско
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