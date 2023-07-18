Иско раскрыл причину срыва трансфера в Бундеслигу

Экс-футболист мадридского «Реала» Иско, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, рассказал о причине срыва перехода в берлинский «Унион».

«Я получил контракт от клуба и вылетел в Германию. Затем успешно прошел медицинский осмотр. Однако потом я узнал, что «Унион» изменил условия сделки. Это было неуважительно по отношению ко мне. Я отказался от нового предложения и улетел домой. Это несерьезный подход с их стороны», - передает слова полузащитника газета Marca.

За «Реал» Иско выступал с 2013 по 2022 год. Последним клубом 31-летнего хавбека была «Севилья».