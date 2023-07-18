«Бавария» назвала условие продажи Киммиха

Полузащитник Йозуа Киммих больше не считается неприкосновенным в мюнхенской «Баварии». Как сообщают журналисты Kicker, руководство немецкого гранда готово продать игрока, если по нему поступит хорошее предложение.

В свою очередь у Киммиха сейчас нет мыслей о смене клубной прописки. У 28-летнего футболиста действующий трудовой договор с мюнхенским грандом до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать Киммиха хочет каталонская «Барселона».

В минувшем сезоне Бундеслиги Йозуа провел 33 матча, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.