«Бавария» выбрала нового спортивного директора

46-летний австрийский функционер Кристоф Фройнд, который работает спортивным директором «РБ Зальцбурга», продолжит карьеру в чемпионате Германии. Он займет аналогичный пост в мюнхенской «Баварии».

По сведениям Bild, Фройнд приступит к работе в гранде из Мюнхена с сентября. Стоит отметить, что в «Зальцбурге» он трудится с 2006 года.

Напомним, что пост спортивного директора «Баварии» остается вакантным после отставки Хасана Салихамиджича. Он покинул клуб по завершении минувшего сезона. В минувшей кампании мюнхенский гранд в очередной раз стал чемпионом Бундеслиги.