Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу перебрался в немецкую Бундеслигу. Как сообщается на официальном сайте парижского клуба, футболист продолжит карьеру в «РБ Лейпциге».

18-летний француз заключил с «быками» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года. За немецкую команду Битшиабу будет выступать под номером пять. Стоимость трансфера не разглашается, однако, по данным СМИ, сумма сделки составила порядка 15 миллионов евро.

Защитник провел в прошлом сезоне чемпионата Франции 13 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В пассиве Эль-Шадая две желтые карточки.