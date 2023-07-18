«Бавария» покупает грузинского футболиста

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили покидает «Валенсию». 22-летний голкипер продолжит карьеру в чемпионате Германии, игрока подпишет мюнхенская «Бавария». Об этом рапортует Leadersport.

Как сообщает источник, сделка между сторонами практически согласована. Мамардашвили будет подписан на место Янна Зоммера, которого в ближайшее время должен подписать миланский «Интер». Георгий подпишет с мюнхенским грандом долгосрочный контракт на пять лет.

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 42 поединках за «Валенсию», в которых пропустил 49 голов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость грузина в 25 миллионов евро.