«Штутгарт» сделал предложение по игроку «Баварии»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель находится в сфере интересов «Штутгарта». Сам игрок готов к смене команды, поскольку не видит перспектив для себя в нынешнем коллективе.

Как информирует Bild, руководство «Штутгарта» сделало предложение об аренде Нюбеля. «Швабы» были готовы заплатить полмиллиона евро, однако мюнхенская сторона отвергла этот вариант. «Бавария» рассчитывает оформить полноценную продажу голкипера.

В прошлом сезоне Александр выступал на правах аренды за «Монако». 26-летний вратарь принял участие в 38 поединках чемпионата Франции, в которых пропустил 58 мячей. В 11 играх он отстоял на ноль.