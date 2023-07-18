Переход Хальстенберга в «Ганновер 96» приостановлен, но Битшиабу может помочь

Издание Kicker сообщило о том, что запрашиваемая «РБ Лейпцигом» цена за левого защитника Марселя Хальстенберга слишком высока для «Ганновера 96», что стало причиной приостановки трансферного процесса.

Клуб из Лейпцига в данный момент хочет получить один миллион евро за Хальстенберга, чей контракт истекает следующим летом. Однако эта сумма слишком велика для «Ганновера 96», выступающего во Второй Бундеслиге.

Ожидаемое прибытие Эль-Шадая Битшиабу, вероятно, может помочь команде из столицы Нижней Саксонии договориться о пониженной цене, поскольку Хальстенберг, возможно, станет не так сильно нужен «РБ Лейпцигу».