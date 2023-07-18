По информации журналиста Саши Тавольери, «РБ Лейпциг» рассматривает возможность подписания контракта с 24-летним бельгийским атакующим полузащитником «Генка» Майком Трезором.

По словам Тавольери, между клубом и агентом Трезора уже велись переговоры по контракту, однако между двумя сторонами ещё не обсуждалось вознаграждение. Спортсмен заявил, что не хочет переходить в «Кристал Пэлас», одну из команд, которые, как сообщается, были заинтересованы в его подписании.

Прошедший сезон Трезор закончил с очень уверенной статистикой: 24 результативных передачи и восемь голов в 42 играх.