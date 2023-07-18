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Не только Опенда: «РБ Лейпциг» намерен подписать ещё одного бельгийца слухи

18 Июля 2023 • 05:42 Комментировать

По информации журналиста Саши Тавольери, «РБ Лейпциг» рассматривает возможность подписания контракта с 24-летним бельгийским атакующим полузащитником «Генка» Майком Трезором.

По словам Тавольери, между клубом и агентом Трезора уже велись переговоры по контракту, однако между двумя сторонами ещё не обсуждалось вознаграждение. Спортсмен заявил, что не хочет переходить в «Кристал Пэлас», одну из команд, которые, как сообщается, были заинтересованы в его подписании.

Прошедший сезон Трезор закончил с очень уверенной статистикой: 24 результативных передачи и восемь голов в 42 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Генк РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Майк Трезор
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